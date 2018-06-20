Мужчины находились в воде на расстоянии 10 метров от берега

В Киеве водолазы спасли жизнь двум мужчинам на Почтовой площади. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве.

"20 июня в 17:20 в Службу спасения города Киева поступило сообщение, что на реке Днепр на Почтовой площади возле церкви Николая Чудотворца на воде находятся двое человек", - говорится в сообщении.

Мужчины находились в воде на расстоянии 10 метров от берега. Их спасли с помощью водолазного снаряжения, направили на берег и передали работникам медицинской службы.

Фото: спасение мужчин (пресс-служба ГСЧС)

Напомним, 30 мая в Украине на водоемах утонули пятеро детей. В Волынской области утонули два мальчика, еще по одной смерти зафиксировали в Винницкой, Тернопольской областях и в Киеве.