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В Киеве водолазы спасли жизнь двум мужчинам

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 20:33
Фото: спасение мужчин (пресс-служба ГСЧС)
Фото: спасение мужчин (пресс-служба ГСЧС)

Мужчины находились в воде на расстоянии 10 метров от берега

В Киеве водолазы спасли жизнь двум мужчинам на Почтовой площади. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве.

"20 июня в 17:20 в Службу спасения города Киева поступило сообщение, что на реке Днепр на Почтовой площади возле церкви Николая Чудотворца на воде находятся двое человек", - говорится в сообщении.

Мужчины находились в воде на расстоянии 10 метров от берега. Их спасли с помощью водолазного снаряжения, направили на берег и передали работникам медицинской службы.

 

Фото: спасение мужчин (пресс-служба ГСЧС)

Напомним, 30 мая в Украине на водоемах утонули пятеро детей. В Волынской области утонули два мальчика, еще по одной смерти зафиксировали в Винницкой, Тернопольской областях и в Киеве.

На водоемах Украины за прошедшую неделю погибли 53 человека, - ГСЧС На водоемах Украины с начала лета уже погиб 81 человек, - ГСЧС
Теги публикации: Киев, ФК Днепр, спасатели, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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