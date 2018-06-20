Чоловіки перебували в воді на відстані 10 метрів від берега

У Києві водолази врятували життя двом чоловікам на Поштовій площі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у м. Києві.

"20 червня о 17:20 до Служби порятунку міста Києва надійшло повідомлення, що на річці Дніпро на Поштовій площі біля церкви Миколи Чудотворця на воді знаходяться двоє чоловік", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки перебували в воді на відстані 10 метрів від берега. Їх врятували за допомогою водолазного спорядження, направили на берег та передали працівникам медичної служби.

Фото: порятунок чоловіків (прес-служба ДСНС)

Нагадаємо, 30 травня в Україні на водоймах потонули п'ятеро дітей. У Волинській області втопилося два хлопчика, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві.