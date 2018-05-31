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В Украине за сутки утонули пятеро детей

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 09:14
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Нацполиции призывают не оставлять детей возле воды без присмотра

В Украине за минувшие сутки, 30 мая, на водоемах утонули пятеро детей. Об этом в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Только за один день, 30 мая, погибли 5 ребят. Еще и лето не началось, а уже столько трагедий", - сообщил Аброськин.

Он уточнил, что в Волынской области утонули два мальчика, еще по одной смерти зафиксировали в Винницкой, Тернопольской областях и в Киеве.

"Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет им сохранить жизнь", - добавил Аброськин.

 

Приймаючи сьогодні зранку чергування за минулу добу, був шокований кількістю смертей наших дітей в результаті трагічних...

Опубліковано Vyacheslav Abroskin 30 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что на водных объектах в стране ежегодно гибнут около 1,4 тыс. человек.

 

В прошлом году в Украине около трех тысяч преступлений были совершены иностранцами
Теги публикации: Вячеслав Аброськин, плавание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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