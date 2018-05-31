В Украине за сутки утонули пятеро детей

В Нацполиции призывают не оставлять детей возле воды без присмотра

В Украине за минувшие сутки, 30 мая, на водоемах утонули пятеро детей. Об этом в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Только за один день, 30 мая, погибли 5 ребят. Еще и лето не началось, а уже столько трагедий", - сообщил Аброськин.

Он уточнил, что в Волынской области утонули два мальчика, еще по одной смерти зафиксировали в Винницкой, Тернопольской областях и в Киеве.

"Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет им сохранить жизнь", - добавил Аброськин.

Приймаючи сьогодні зранку чергування за минулу добу, був шокований кількістю смертей наших дітей в результаті трагічних... Опубліковано Vyacheslav Abroskin 30 травня 2018 р.

Напомним, ранее глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что на водных объектах в стране ежегодно гибнут около 1,4 тыс. человек.