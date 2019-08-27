В Киеве водитель устроил стрельбу, есть раненый

В Киеве водитель устроил стрельбу, в результате чего мужчина получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Указано, что в 10:30 в Соломенское управление полиции по линии 102 обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что на проспекте Воздухофлотском в него стрелял неизвестный. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и опросила потерпевшего.

"Правоохранители установили, что мужчина выезжал со двора дома, но проезду помешал автомобиль "Мицубиси Ланцер" черного цвета. Автовладелец вышел и сделал водителю замечание, но тот в ответ из пистолета выстрелил ему в грудную клетку и в руки, сел в машину и поехал в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. В городе ввели план "Перехват" и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Впоследствии полицейские установили личность второго участника инцидента, которого пригласили в управление для дачи объяснений.

"Мужчина подтвердил, что применил пневматический пистолет" Флобер "во время конфликта с незнакомцем по поводу первоочередности проезда. По его словам, неизвестный подбежал к нему и начал бить по спине и голове, поэтому он сделал несколько выстрелов", - сказано в сообщении.

Так, событие зарегистрировано Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей по поводу окончательного диагноза пострадавшего будет дана правовая квалификация события и открыто уголовное производство.

Напомним, 26 августа в Голосеевском районе столицы произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. По предварительным данным полиции, на улице Малокитаевской произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого произошла стрельба. В результате выстрела один из участников конфликта получил касательное ранение.

Как писало РБК-Украина ранее, Голосеевский райсуд Киева арестовал на два месяца основателя охранной фирмы "Варта 1" Сергея Лещенко по прозвищу "Леший" за стрельбу в Голосеевском районе столице 20 августа.

Так, стрельба возле метро "Голосеевская" произошла в ночь на 20 августа. В райотдел полиции поступило сообщение о выстрелах вблизи метро. На месте полицейские обнаружили трех раненых мужчин.