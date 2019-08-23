Суд арестовал участников стрельбы возле метро в Киеве

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Двое подозреваемых арестованы на два месяца с правом внести залог

Голосеевский райсуд Киева арестовал на два месяца основателя охранной фирмы "Варта 1" Сергея Лещенко по прозвищу "Леший" за стрельбу в Голосеевском районе столице 20 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Суд также определил ему залог в размере 153 тыс. 687 гривен. Лещенко инкриминируют часть 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Кроме того, 22 августа суд взял под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в 153 687 гривен еще одного подозреваемого в стрельбе - Акбара Магниевая. Он утверждает, что просто прогуливался в парке.

По данным следствия, ночью с 19 на 20 августа представители КП "Муниципальная стража" патрулировали Голосеевский парк, впоследствии, между ними и группой Сергея Лещенко произошел конфликт.

Обе группы были вооружены. Муниципальная стража имела штатное оружие, группа "Лєшего" - ножи и пневматическое оружие. В результате столкновения трое представителей "Муниципальной стражи" получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Голосеевская" перестрелку устроили сотрудники частной и муниципальной охранной фирмы.

РБК-Украина писало, что стрельба возле метро "Голосеевская" произошла в ночь на 20 августа. В райотдел полиции поступило сообщение о выстрелах вблизи метро. На месте полицейские обнаружили трех раненых мужчин. Они имели огнестрельные и ножевые ранения. Для экспертизы следователи изъяли стреляные гильзы и автомобиль Volkswagen, на котором приехали участники инцидента.