У Києві водій влаштував стрілянину, є поранений

У Києві водій влаштував стрілянину, у результаті чого чоловік отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Вказано, що о 10:30 до Солом’янського управління поліції по лінії 102 звернувся 45-річний місцевий мешканець із заявою про те, що на проспекті Повітрофлотському в нього стріляв невідомий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та опитала потерпілого.

"Правоохоронці встановили, що чоловік виїжджав із двору будинку, але проїзду завадив автомобіль "Міцубісі Ланцер" чорного кольору. Автовласник вийшов та зробив водію зауваження, але той у відповідь із пістолета вистрелив йому у грудну клітину та в руку, сів в авто та поїхав у невідомому напрямку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого доставили у лікарню. У місті ввели план "Перехоплення" та почали вивчати записи з камер відеоспостереження. Згодом поліцейські встановили особу іншого учасника інциденту, якого запросили до управління для надання пояснень.

"Чоловік підтвердив, що застосував пневматичний пістолет "Флобер" під час конфлікту із незнайомцем з приводу першочерговості проїзду. За його словами, невідомий підбіг до нього та почав бити по спині та голові, тому він зробив кілька пострілів", - сказано у повідомленні.

Так, подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Після отримання довідки від лікарів щодо остаточного діагнозу потерпілого буде надана правова кваліфікація події та відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 26 серпня у Голосіївському районі столиці сталася стрілянина, в результаті якої був поранений чоловік. За попередніми даними поліції, на вулиці Малокитаївська стався конфлікт між двома чоловіками, в ході якого сталася стрілянина. В результаті пострілу один з учасників конфлікту отримав дотичне поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, Голосіївський райсуд Києва заарештував на два місяці засновника охоронної фірми "Варта 1" Сергія Лещенка на прізвисько "Лісовик" за стрілянину в Голосіївському районі столиці 20 серпня.

Так, стрілянина біля метро "Голосіївська" сталася у ніч на 20 серпня. У райвідділ поліції надійшло повідомлення про постріли поблизу метро. На місці поліцейські виявили трьох поранених чоловіків.