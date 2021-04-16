ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві водій маршрутки збив на смерть жінку біля пішохідного переходу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 12:44
У Києві водій маршрутки збив на смерть жінку біля пішохідного переходу Фото: в Києві водій маршрутки збив жінку (npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Вишняківській сталась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі. Водій маршрутки збив на смерть жінку, яка стояла біля пішохідного переходу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу.

Жінка у результаті отриманих травм померла на місці.

У Києві водій маршрутки збив на смерть жінку біля пішохідного переходу

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Миколаївській області на трасі Миколаїв-Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і мікроавтобуса, який перевозив тіла померлих від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір. В результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Також повідомлялося, що в кінці березня в Києві сталося масштабне ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. Тоді загинули дві людини і ще двоє постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП
NEWS
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу