У Києві водій маршрутки збив на смерть жінку біля пішохідного переходу
У Києві на вулиці Вишняківській сталась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі. Водій маршрутки збив на смерть жінку, яка стояла біля пішохідного переходу.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу.
Жінка у результаті отриманих травм померла на місці.
Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Миколаївській області на трасі Миколаїв-Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і мікроавтобуса, який перевозив тіла померлих від коронавірусу.
Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір. В результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.
Також повідомлялося, що в кінці березня в Києві сталося масштабне ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. Тоді загинули дві людини і ще двоє постраждали.