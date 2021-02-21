В Киеве водитель авто, убегая от полиции, попал в ДТП, есть пострадавшие

В Киеве водитель легкового авто, убегая от стражей порядка, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии пострадали по меньшей мере двое людей.

Как сообщается, авария произошла сегодня на проспекте Науки. Тогда водитель Mercedes, который убегал от полиции, выехал на тротуар, где въехал в другое авто и сбил мужчину и женщину.

На данный момент известно, что женщину с различными травмами забрала карета скорой медицинской помощи. Однако мужчина от госпитализации отказался. На данный момент информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.