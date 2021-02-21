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У Києві водій авто, тікаючи від поліції, потрапив у ДТП, є постраждалі

Новость на русском → Київ, Неділя 21 лютого 2021 18:40
У Києві водій авто, тікаючи від поліції, потрапив у ДТП, є постраждалі Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Києві водій легкового авто, тікаючи від правоохоронців, спричинив дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). У результаті аварії постраждали щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні на проспекті Науки. Тоді водій Mercedes, який тікав від поліції, виїхав на тротуар, де в’їхав в інше авто та збив чоловіка та жінку.

Наразі відомо, що жінку з різними травмами забрала карета швидкої медичної допомоги. Однак чоловік від госпіталізації відмовився. Наразі інформація про причини аварії та потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох легкових автомобілів. У результаті аварії постраждали троє людей.

Крім того, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса. У результаті аварії постраждали 10 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. Пасажир легковика загинув.

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