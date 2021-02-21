У Києві водій авто, тікаючи від поліції, потрапив у ДТП, є постраждалі

У Києві водій легкового авто, тікаючи від правоохоронців, спричинив дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). У результаті аварії постраждали щонайменше двоє людей.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні на проспекті Науки. Тоді водій Mercedes, який тікав від поліції, виїхав на тротуар, де в’їхав в інше авто та збив чоловіка та жінку.

Наразі відомо, що жінку з різними травмами забрала карета швидкої медичної допомоги. Однак чоловік від госпіталізації відмовився. Наразі інформація про причини аварії та потерпілих уточнюється.