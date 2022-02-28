В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги
Фото: в Киеве звучат сирены (Getty Images)
В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги. Жителей столицы призвали срочно последовать в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве наземный транспорт работает с перебоями. Некоторые маршруты временно не совершаются.
Подробную информацию о ситуации в Киеве можно узнать в материале РБК-Украина.