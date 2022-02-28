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В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги

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Киев, Понедельник 28 февраля 2022 12:40
В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги Фото: в Киеве звучат сирены (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги. Жителей столицы призвали срочно последовать в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве наземный транспорт работает с перебоями. Некоторые маршруты временно не совершаются.

Подробную информацию о ситуации в Киеве можно узнать в материале РБК-Украина.

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