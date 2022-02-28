Наземный транспорт в Киеве: какие маршруты курсируют

В Киеве наземный транспорт работает с перебоями. Некоторые маршруты временно не совершаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Движение других маршрутов временно не производится.

№12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская

№11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1

№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской

№118 – от Политехнического института – до г. Патона

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой

№114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака

№21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный

№2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко

Напомним, ранее мы сообщали о том, по каким мостам в Киеве нельзя проехать.

А также мы рассказывали о том, в метро Киева изменился график движения.