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Наземный транспорт в Киеве: какие маршруты курсируют

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Киев, Понедельник 28 февраля 2022 12:31
Наземный транспорт в Киеве: какие маршруты курсируют Фото: Как работает наземный транспорт в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве наземный транспорт работает с перебоями. Некоторые маршруты временно не совершаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Автобусные маршруты:

№2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко

№21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный

№35 – от ул. Подлипка др. ул.Урловской

№54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака

№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)

№55 - через Южный мост (мост Патона закрыт)

№114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№118 – от Политехнического института – до г. Патона

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусные маршруты

Организованна работа:

троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),

№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской

№11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1

№12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты:

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.

Работа других маршрутов приостановлена.

Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали о том, по каким мостам в Киеве нельзя проехать.

А также мы рассказывали о том, в метро Киева изменился график движения.

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