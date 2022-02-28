Наземный транспорт в Киеве: какие маршруты курсируют
В Киеве наземный транспорт работает с перебоями. Некоторые маршруты временно не совершаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Автобусные маршруты:
№2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко
№21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный
№35 – от ул. Подлипка др. ул.Урловской
№54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака
№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
№55 - через Южный мост (мост Патона закрыт)
№114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
№64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой
№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
№118 – от Политехнического института – до г. Патона
Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Троллейбусные маршруты
Организованна работа:
троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),
№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
№11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1
№12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты:
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
Работа других маршрутов приостановлена.
Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
Напомним, ранее мы сообщали о том, по каким мостам в Киеве нельзя проехать.
А также мы рассказывали о том, в метро Киева изменился график движения.