У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги
Фото: у Києві звучать сирени (Getty Images)
У Києві знову звучать сирени повітряної тривоги. Жителів столиці закликали терміново піти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!"- йдеться в повідомленні.
Нагадавши, у Києві наземний транспорт працює з перебоями. Деякі маршрути тимчасово не здійснюються.
Детальну інформацію про ситуацію в Києві можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.