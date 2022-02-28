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У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 12:40
У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги Фото: у Києві звучать сирени (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві знову звучать сирени повітряної тривоги. Жителів столиці закликали терміново піти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!"- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Києві наземний транспорт працює з перебоями. Деякі маршрути тимчасово не здійснюються.

Детальну інформацію про ситуацію в Києві можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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