У Києві повернули плату за паркування та будуть евакуювати авто порушників
У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування. Автомобілі, які припарковані з порушенням будуть евакуйовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне", - розповів Поворозник.
За його словами, оплатити за паркування можна через "Київ цифровий". У застосунку оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.
"На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв", - сказав Поворозник.
Нагадаємо, з 16 травня у Києві відновили оплату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київська міськрада.
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