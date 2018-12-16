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В Киеве на ВДНХ сгорел автомобиль, есть погибший

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 11:39
В Киеве на ВДНХ сгорел автомобиль, есть погибший
Иллюстративное фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

В кабине сгоревшей "Газели" обнаружили тело мужчины  

В Киеве в районе Выставочного центра сгорел автомобиль "Газель", спасатели обнаружили в нем телом мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что 15 декабря в 23:43 в оперативно-координационный поступило сообщение о пожаре на пр. Глушкова, 1. Как оказалось, возле хозяйственного павильона загорелся автомобиль "Газель".

"Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в кабине автомобиля было обнаружено тело мужчины 1955 года", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в результате возгорания повреждено лакокрасочное покрытие, внутренняя обшивка и панель приборов. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, накануне в Одессе произошел масштабный пожар на Николаевской дороге. По данным местных СМИ, пожар начался в помещении, в котором собирали мебель. До приезда пожарных огонь перекинулся на отделение "Новой почты", мастерскую и шиномонтаж. В результате пожара произошло обрушился потолок.

 

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