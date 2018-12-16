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У Києві на ВДНГ згорів автомобіль, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 11:39
У Києві на ВДНГ згорів автомобіль, є загиблий
Ілюстративне фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

В кабіні згорілої "Газелі" виявили тіло чоловіка

У Києві в районі Виставкового центру згорів автомобіль "Газель", рятувальники виявили в ньому тілом чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що 15 грудня о 23:43 до оперативно-координаційного надійшло повідомлення про пожежу на пр. Глушкова, 1. Як виявилося, біля господарського павільйону загорівся автомобіль "Газель".

"Пожежа була ліквідована до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На жаль, в кабіні автомобіля було виявлено тіло чоловіка 1955 року", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що в результаті пожежі пошкоджено лакофарбове покриття, внутрішня обшивка і панель приладів. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Нагадаємо, напередодні в Одесі сталася масштабна пожежа на Миколаївській дорозі. За даними місцевих ЗМІ, пожежа почалася в приміщенні, в якому збирали меблі. До приїзду пожежників вогонь перекинувся на відділення "Нової пошти", майстерню і шиномонтаж. В результаті пожежі сталося обвалилася стеля.

 

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