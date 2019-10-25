В Киеве достаточно вакцин от дифтерии, - КГГА

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В Киеве уровень вакцинации от дифтерии достигает 77%

В Киеве на сегодняшний день достаточно вакцин от дифтерии. Об этом на брифинге заявил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

По его словам, в Киеве на сегодня есть около 120 тыс. доз вакцины от дифтерии.

"При среднем использовании 10-12 тыс. доз в месяц у нас запас на год. Не было случаев, чтобы не хватало вакцин", - отметил Животенюк.

Он также отметил, что в Киеве средний показатель вакцинации против дифтерии составляет 77% при контрольном показателе 72%.

"Дети до одного года - 86%, до 6 и до 16 лет - по 72%. Самый низкий показатель - это ревакцинация каждые 10 лет - там составляет 49%", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о случае дифтерии, диагностированной у одного из учеников лицея № 303. По данным Минздрава, больной до госпитализации контактировал с 45 людьми. На сегодня в лицее объявлен частичный карантин.

До этого в Ужгороде зафиксировали первый за десять лет случай заболевания дифтерией. Также стало известно, что заболевание было выявлено у студентов из Индии.