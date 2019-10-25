В Києві достатньо вакцин від дифтерії, - КМДА

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У Києві рівень вакцинації від дифтерії досягає 77%

У Києві на сьогоднішній день досить вакцин від дифтерії. Про це на брифінгу заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

За його словами, у Києві на сьогодні є близько 120 тис. доз вакцини від дифтерії.

"При середньому використанні 10-12 тис. доз на місяць у нас запас на рік. Не було випадків, щоб не вистачало вакцин", - зазначив Животенюк.

Він також зазначив, що в Києві середній показник вакцинації проти дифтерії становить 77% при контрольному показнику 72%.

"Діти до одного року - 86%, до 6 і до 16 років - по 72%. Найнижчий показник - це ревакцинація кожні 10 років - там становить 49%", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про випадок дифтерії, діагностованої у одного з учнів ліцею № 303. За даними МОЗ, хворий до госпіталізації контактував з 45 людьми. На сьогодні в ліцеї оголошено частковий карантин.

До цього в Ужгороді зафіксували перший за десять років випадок захворювання на дифтерію. Також стало відомо, що захворювання було виявлено у студентів з Індії.