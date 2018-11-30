В Киеве утром отключили холодную воду на шести улицах

Вода отсутствует из-за повреждения сети холодного водоснабжения
В Киеве отключили холодную воду жителям шести улиц из-за аварии на сетях водоснабжения в пятницу, 30 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканала" в Facebook.
Как отмечается, по состоянию на 10:00 ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.
В результате повреждений временно отсутствует водоснабжение по адресам:
В "Киевводоканале" отметили, что ликвидируют повреждения в течение суток.
Напомним, в субботу, 24 ноября, в Киеве на Куреневке киевляне вышли на митинг из-за отсутствия отопления и горячей воды. Митингующие перекрывали дорогу. На час было заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.