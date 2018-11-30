В Киеве утром отключили холодную воду на шести улицах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вода отсутствует из-за повреждения сети холодного водоснабжения

В Киеве отключили холодную воду жителям шести улиц из-за аварии на сетях водоснабжения в пятницу, 30 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканала" в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

В результате повреждений временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Левандовская, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;

ул. Редутна, 38, 40, 42, 44;

ул. Тулузы, 3, 3А, 5;

ул. Левка Мациевича, 5;

ул. Василия Липковского, 35А;

ул. Гладкивская, 8.

В "Киевводоканале" отметили, что ликвидируют повреждения в течение суток.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в Киеве на Куреневке киевляне вышли на митинг из-за отсутствия отопления и горячей воды. Митингующие перекрывали дорогу. На час было заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.