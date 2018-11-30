У Києві зранку відключили холодну воду на шести вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання

У Києві відключили холодну воду жителям шести вулиць через аварії на мережах водопостачання у п'ятницю, 30 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київводоканалу" у Facebook.

Як зазначається, станом на 10:00, ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.

Унаслідок пошкоджень тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Левандовська, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;

вул. Редутна, 38, 40, 42, 44;

вул. Тулузи, 3, 3А, 5;

вул. Левка Мацієвича, 5;

вул. Василя Липківського, 35А;

вул. Гладківська, 8.

У "Київводоканалі" зазначили, що ліквудують пошкодження протягом доби.

Нагадаємо, у суботу, 24 листопда, у Києві на Куренівці кияни вишли на мітинг через відсутність опалення і гарячої води. Мітингувальники перекривали дорогу. На годину було заблоковано рух тролейбусів 6, 25, 28, 33, 18 на вул. Кирилівська - Куренівський парк в обидва напрямки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.