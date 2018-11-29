В Киеве отключили холодную воду на 24 улицах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Киевводоканал" обещает восстановить подачу холодной поды в течение суток

В Киеве в четверг, 29 ноября, отключили холодную воду на 24 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение одних суток. Подача воды временно приостановлена по следующим адресам:

пров. Квитучий ,4, 6, 8, 10;

ул. Тургеневская, с 3 по 9;

ул. Олеся Гончара, 88А;

ул. Шота Руставели, 1, 3;

ул. Бассейная, 12;

ул. Левандовская, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;

ул. Редутна, 38, 40, 42, 44;

ул. Александра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;

ул. Римского-Корсакова с 1 по 20;

ул. Казацкая, 17, 19, 20;

пров. Щогловский, 2, 3, 5, 6;

ул. Газопроводная, 2;

ул. Щусева, 19/11;

ул. Приозерная, 6А;

ул. Николая Закревского, 45А;

ул. Гната Хоткевича, 7;

ул. Малинская;

ул. Николая Ушакова, 8, 10, 34, 34А;

ул. Шепетовская, с 1 по 10;

ул. Шевченко, с 149 по 193;

ул. Левка Мациевича, 5;

ул. Николая Лукаша, 40, 44А, 48;

ул. Василия Липковского, 35А;

ул. Стадионная, 13.

Напомним, недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.