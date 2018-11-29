В Киеве отключили холодную воду на 24 улицах

"Киевводоканал" обещает восстановить подачу холодной поды в течение суток
В Киеве в четверг, 29 ноября, отключили холодную воду на 24 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение одних суток. Подача воды временно приостановлена по следующим адресам:
Напомним, недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.