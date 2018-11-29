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В Киеве отключили холодную воду на 24 улицах

Новости » Общество    29.11.2018 - 17:45
В Киеве отключили холодную воду на 24 улицах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Киевводоканал" обещает восстановить подачу холодной поды в течение суток

В Киеве в четверг, 29 ноября, отключили холодную воду на 24 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение одних суток. Подача воды временно приостановлена по следующим адресам:

  • пров. Квитучий ,4, 6, 8, 10;
  • ул. Тургеневская, с 3 по 9;
  • ул. Олеся Гончара, 88А;
  • ул. Шота Руставели, 1, 3;
  • ул. Бассейная, 12;
  • ул. Левандовская, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;
  • ул. Редутна, 38, 40, 42, 44;
  • ул. Александра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;
  • ул. Римского-Корсакова с 1 по 20;
  • ул. Казацкая, 17, 19, 20;
  • пров. Щогловский, 2, 3, 5, 6;
  • ул. Газопроводная, 2;
  • ул. Щусева, 19/11;
  • ул. Приозерная, 6А;
  • ул. Николая Закревского, 45А;
  • ул. Гната Хоткевича, 7;
  • ул. Малинская;
  • ул. Николая Ушакова, 8, 10, 34, 34А;
  • ул. Шепетовская, с 1 по 10;
  • ул. Шевченко, с 149 по 193;
  • ул. Левка Мациевича, 5;
  • ул. Николая Лукаша, 40, 44А, 48;
  • ул. Василия Липковского, 35А;
  • ул. Стадионная, 13.

Напомним, недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.

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Новости Украины Киевводоканалподача водыводоснабжение
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