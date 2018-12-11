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У Києві зранку без холодної води залишилися жителі чотирьох вулиць

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 10:17
У Києві зранку без холодної води залишилися жителі чотирьох вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві зранку у вівторок, 11 грудня, відключили холодну воду на чотирьох вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київводоканалу". 

Як зазначається, станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Зокрема, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Антона Цедіка,7А,10,12; 
  • вул. Нововокзальна, 3, 4;
  • вул. Протасів Яр, 2; 
  • пр-т. Перемоги, 41, 41А, 43Б.

У "Київводоканалі" зазначають, що пошкодження вдасться усунути орієнтовно через добу.

"Більш детальну інформацію ви завжди можете дізнатися, зателефонувавши до Диспетчерської служби Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01", - йдеться в повідомленні. 

У Києві зранку без холодної води залишилися жителі чотирьох вулиць

Нагадаємо, 9 грудня в анексованому Росією Сімферополі дві третини жителів залишилися без води через аварію на водогоні. Також повідомлялося, що під час нічних ремонтних робіт загинув працівник підприємства "Вода Криму". Пізніше представники окупаційної влади заявили, що аварія на водогоні усунена.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 грудня у Києві на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. Унаслідок аварії без опалення залишилися 750 будинків.

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