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В Киеве до утра понедельника ограничат движение по Дегтяревской: схема объезда

Киев, Воскресенье 02 августа 2020 20:38
В Киеве до утра понедельника ограничат движение по Дегтяревской: схема объезда
Фото: ремонт дороги в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На участке дороги будут проводить ремонтные дороги

В Киеве в ночь на 3 августа перекроют движение на части улицы Дегтяревской. На участке улицы будут укладывать верхний слой дорожного покрытия.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отметили в КГГА, дорожники будут работать ночью, но во время работ движение на участке улицы между развязкой на пересечении улиц Довженко и Телиги, а также улицы Мирошниченко будет перекрыто.

В Киеве до утра понедельника ограничат движение по Дегтяревской: схема объезда

Ограничения будут продолжаться с 21:00 2 августа до 6:00 3 августа. Объехать ремонтную зону можно по следующим маршрутам:

  • ул. Дегтяревская - ул. Довженко - ул. Цедика - ул. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;
  • ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. Телиги - ул. Дегтяревская.

Напомним, в Киеве ограничили движение на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на одной из транспортных развязок; ограничения продлятся до 23 августа.

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Новости Украины Киевдорогиограничение движения
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