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У Києві до ранку понеділка обмежать рух Дегтярівською: схема об'їзду

Київ, Неділя 02 серпня 2020 20:38
У Києві до ранку понеділка обмежать рух Дегтярівською: схема об'їзду
Фото: ремонт дороги в Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На ділянці дороги проводитимуть ремонтні дороги

У Києві в ніч на 3 серпня перекриють рух на частині вулиці Дегтярівської. На ділянці вулиці влаштовуватимуть верхній шар дорожнього покриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначили в КМДА, дорожники працюватимуть вночі, але під час робіт рух на частині вулиці між розв’язкою на перетині вулиць Довженка та Теліги, а також вулиці Мірошниченко буде перекрито.

У Києві до ранку понеділка обмежать рух Дегтярівською: схема об'їзду

Обмеження будуть тривати з 21:00 2 серпня до 6:00 3 серпня. Об’їхати ремонтну зону можна такими маршрутами:

  • вул. Дегтярівська - вул. Довженка - вул. Цедіка - вул. Мірошниченка - вул. Дегтярівська;
  • вул. Дегтярівська - вул. Парково-Сирецька - вул. Дорогожицька - вул. Теліги - вул. Дегтярівська.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на одній з транспортних розв'язок; обмеження триватимуть до 23 серпня.

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