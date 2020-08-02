У Києві до ранку понеділка обмежать рух Дегтярівською: схема об'їзду

Фото: ремонт дороги в Києві (РБК-Україна)

На ділянці дороги проводитимуть ремонтні дороги

У Києві в ніч на 3 серпня перекриють рух на частині вулиці Дегтярівської. На ділянці вулиці влаштовуватимуть верхній шар дорожнього покриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначили в КМДА, дорожники працюватимуть вночі, але під час робіт рух на частині вулиці між розв’язкою на перетині вулиць Довженка та Теліги, а також вулиці Мірошниченко буде перекрито.

Обмеження будуть тривати з 21:00 2 серпня до 6:00 3 серпня. Об’їхати ремонтну зону можна такими маршрутами:

вул. Дегтярівська - вул. Довженка - вул. Цедіка - вул. Мірошниченка - вул. Дегтярівська;

вул. Дегтярівська - вул. Парково-Сирецька - вул. Дорогожицька - вул. Теліги - вул. Дегтярівська.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на одній з транспортних розв'язок; обмеження триватимуть до 23 серпня.