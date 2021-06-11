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У Києві через витік газу перекрили Південний міст, рух обмежено

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 15:38
У Києві через витік газу перекрили Південний міст, рух обмежено Фото: Південний міст перекрили в Києві (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Україна

У Києві через витік автомобільного газу перекрили Південний міст. У зв'язку з цим обмежено рух у бік центру міста.

Про це в Telegram повідомила патрульна поліція Києва.

"Через витік газу на Південному мосту в бік вулиці Саперно-Слобідської рух обмежено", - йдеться в повідомленні.

Також патрульна поліція опублікувала фото з газовозом, брендованим під мережу автозаправних станцій Glusco.

Витік газу з фури Glusko за південним мостом, у бік центру. Рух перекрито.

Posted by Київ Оперативний on Friday, June 11, 2021

Оновлено на 15:45

Згідно з останнім повідомленням патрульної поліції Києва, станом на 15:45 рух вже відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідних у Києві частково обмежать рух на Північному мосту. Рух частково буде обмежено 13 червня з 09:00 до 23:00. Там виконуватимуть поточний ремонт покриття, працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.

Також повідомлялося, що 11 і 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 тролейбуси № № 6, 16, 18 будуть курсувати за зміненим маршрутом. Зміни пов'язані з тим, що в Києві на Софійській площі проводиться фестиваль "Французька весна в Україні".

Крім того, 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до Великої Житомирської) і в Рильському провулку.

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