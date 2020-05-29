В Киеве устроили массовый протест: перекрыто движение в центре

В Киеве устроили акцию протеста инвесторы трех жилых комплексов столицы, строительство которых остановилось еще в 2018 году. Без жилья остались тысячи людей, которые уже заплатили за свои квартиры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции, которые пикетируют здание Киевской городской государственной администрации, перекрыли движение на улице Крещатик. Инвесторы требуют от органов власти ответа, почему остановлено строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотики", "Патриотики на озерах".

На это отреагировал мэр города Виталий Кличко. Он сегодня на онлайн-брифинге призвал правоохранителей проверить недобросовестного застройщика, из-за которого заморозилось строительство одного из жилищных комплексов в Киеве.

Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Сегодня инвесторы застройщика "Аркада-Строительство" пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин и сейчас пришли под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства", - заявил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что последние годы в Киеве много скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства, которого застройщики возводили с привлечением средств физических и юридических лиц.

"Городской власти в последнее время поступают многочисленные жалобы людей, которые инвестировали средства в строительство жилья и до сих пор не могут его получить... Я обращаюсь к правоохранительным органам дать оценку действиям недобросовестного застройщика", - заявил Кличко.

По его словам, застройщик не выполнил обязательств перед общественностью, не скорректировал бюджет застройки ЖКХ "Патриотика на озерах", не представил его на обсуждение градостроительного совета.

"А это было основным условием для продолжения строительства", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в 2018 году на Осокорках в Киеве на акции против застройки произошли драки с полицией. Это произошло на территории экопарка на Осокорках, где пытались построить жилой комплекс "Патриотика на озерах". Участники акции называли это строительство незаконным.

Тогда задержали около 80 человек с места скандального строительства на Осокорках.

Как сообщалось, возле стройки на Осокорках были задержаны десятки вооруженных лиц.