Число задержанных на стройке на Осокорках достигло 80

Задержанные отрицают причастность к подготовке столкновений на месте скандальной застройки

В Киеве задержали около 80 человек с места скандальной стройки на Осокорках. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что всего в управление полиции доставили около 80 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет из разных регионов Украины. В ходе общения они отрицают причастность к подготовке любых правонарушений, указывают, что незнакомы между собой и случайно оказались в одном месте. Некоторые - отказались давать объяснения, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины.

"На месте сбора группы мужчин работают две следственно-оперативные группы. Там обнаружили спецсредства, ножи, телескопические палки и несколько единиц оружия, проверят по базам данным и установят, зарегистрированы ли они в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве возле стройки на Осокорках задержали десятки вооруженных людей.

Отметим, на территории экопарка на Осокорках, где пытаются построить жилищный комплекс "Патриотика на озерах", время от времени происходят конфликты.