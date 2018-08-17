В Киеве возле стройки на Осокорках задержали десятки вооруженных людей

Полиция задержала 40 вооруженных людей на стройке на Осокорках

В Киеве на скандальной стройке в Дарницком районе задержали десятки человек, вооруженных ножами и резиновыми дубинками. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что на Осокорках утром собрались около 80 мужчин спортивной внешности. При этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства. Чтобы предотвратить возможные правонарушения, на место происшествия направили спецназ, наряды патрульных и по тревоге подняли личный состав территориального управления полиции.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Виктора Нечитайло, как только прибыли правоохранители, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

"На месте мы увидели, что у них спецсредства - щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте", - отметил он.

Фото: задержание на Осокорках

Напомним, в июле РБК-Украина сообщало, что на Осокорках в Киеве на акции против застройки произошли стычки с полицией.

Отметим, на территории экопарка на Осокорках, где пытаются построить жилищный комплекс "Патриотика на озерах", время от времени происходят конфликты.