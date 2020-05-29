В Києві влаштували масовий протест: перекрито рух в центрі

В Києві влаштували акцію протесту інвестори трьох житлових комплексів столиці, будівництво яких зупинилося ще в 2018 році. Без житла залишилися тисячі людей, які вже заплатили за свої квартири.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції, які пікетують будівлю Київської міської державної адміністрації, перекрили рух на вулиці Хрещатик. Інвестори вимагають від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотики", "Патріотики на озерах".

На це відрегував мер міста Віталій Кличко. Він сьогодні на онлайн-брифінгу закликав правоохоронців перевірити недобросовісного забудовника, через якого заморозилось будівництво одного з жилових комплексів в Києві.

"Сьогодні інвестори забудовника "Аркада-Будівництво" пікетують банк "Аркада", Офіс президента, Кабмін і зараз прийшли під КМДА. Люди вимагають аби забудовник виконав свої зобовязання", - заявив Кличко.

Мер столиці наголосив, що останні роки в Києві багато скандалів навколо обєктів незавершеного житлового будівництва, якого забудовники зводили з залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

"До міської влади останнім часом надходять численні скарги людей, які інвестували кошти в будівництво житла та досі не можуть його отримати... Я звертаюсь до правоохоронних органів дати оцінку діям недобросовісного забудовника", - заявив Кличко.

За його словами, забудовник не виконав зобовязань перед громадськістю, не скоригував бюджет забудови ЖКХ "Патріотика на озерах", не представив його на обговорення містобудівної ради.

"А це було основною умовою для продовження будівництва", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у 2018 році на Осокорках у Києві на акції проти забудови сталися бійки з поліцією. Це сталось на території екопарку на Осокорках, де намагалися побудувати житловий комплекс "Патриотика на озерах". Учасники акції називали це будівництво незаконним.

Тоді затримали близько 80 чоловік з місця скандального будівництва на Осокорках.

Як повідомлялось, біля будівництва на Осокорках затримали десятки озброєних осіб.