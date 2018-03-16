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В Киеве на улицы вывели вооруженные патрули Нацполиции и Нацгвардии

НовостиОбщество    16.03.2018 - 18:46
Фото: правоохранитель (mvs.gov.ua)
Фото: правоохранитель (mvs.gov.ua)

В Киеве усилили меры безопасности

В Киеве усилили меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"С сегодняшнего дня о безопасности киевлян и гостей столицы заботятся дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в круглосуточное патрулирование привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Национальной гвардии.

Согласно информации полиции, дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущению попыток дестабилизации оперативной обстановки.

Напомним, в Киеве в кафе быстрого питания "Пузата хата", что на Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", обнаружили мужчину с перерезанным горлом. 

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Теги: Киев, полиция, Нацгвардия
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