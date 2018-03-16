В Киеве на улицы вывели вооруженные патрули Нацполиции и Нацгвардии

В Киеве усилили меры безопасности
В Киеве усилили меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
"С сегодняшнего дня о безопасности киевлян и гостей столицы заботятся дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в круглосуточное патрулирование привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Национальной гвардии.
Согласно информации полиции, дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущению попыток дестабилизации оперативной обстановки.
#ВАЖЛИВО: Від сьогодні про безпеку киян та гостей столиці дбатимуть додаткові посилені наряди Нацполіції та Нацгвардії.— МВС України (@MVS_UA) March 16, 2018
Правоохоронці орієнтовані на превентивну роботу, припинення правопорушень та миттєве реагування на повідомлення від громадян.#МВС #поліція #новини pic.twitter.com/Lgb700tPnE
Напомним, в Киеве в кафе быстрого питания "Пузата хата", что на Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", обнаружили мужчину с перерезанным горлом.