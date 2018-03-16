У Києві на вулиці вивели озброєні патрулі Нацполіції і Нацгвардії

У Києві посилили заходи безпеки
У Києві посилили заходи безпеки для недопущення дестабілізації оперативної обстановки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).
"З сьогоднішнього дня про безпеку киян і гостей столиці дбають додаткові посилені наряди Національної поліції і Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в цілодобове патрулювання залучені підрозділи патрульної поліції, превентивного блоку, кінологи та військовослужбовці Національної гвардії.
Згідно з інформацією поліції, додаткові посилені наряди заступають на службу з метою протидії злочинності та недопущення спроб дестабілізації оперативної обстановки.
#ВАЖЛИВО: Від сьогодні про безпеку киян та гостей столиці дбатимуть додаткові посилені наряди Нацполіції та Нацгвардії.— МВС України (@MVS_UA) March 16, 2018
Правоохоронці орієнтовані на превентивну роботу, припинення правопорушень та миттєве реагування на повідомлення від громадян.#МВС #поліція #новини pic.twitter.com/Lgb700tPnE
Нагадаємо, Киеві в кафе швидкого харчування "Пузата хата", що на Подолі поблизу станції метро "Контрактова площа", виявили чоловіка з перерізаним горлом.