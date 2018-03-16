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У Києві на вулиці вивели озброєні патрулі Нацполіції і Нацгвардії

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 18:46
Фото: правоохоронець (mvs.gov.ua)
Фото: правоохоронець (mvs.gov.ua)

У Києві посилили заходи безпеки

У Києві посилили заходи безпеки для недопущення дестабілізації оперативної обстановки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"З сьогоднішнього дня про безпеку киян і гостей столиці дбають додаткові посилені наряди Національної поліції і Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в цілодобове патрулювання залучені підрозділи патрульної поліції, превентивного блоку, кінологи та військовослужбовці Національної гвардії.

Згідно з інформацією поліції, додаткові посилені наряди заступають на службу з метою протидії злочинності та недопущення спроб дестабілізації оперативної обстановки.

Нагадаємо, Киеві в кафе швидкого харчування "Пузата хата", що на Подолі поблизу станції метро "Контрактова площа", виявили чоловіка з перерізаним горлом.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Київ, полиция, Нацгвардия
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