У Києві на вулиці застрелили чоловіка

Фото: місце стрілянини у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

У Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській було знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями

У Києві в неділю ввечері, 13 жовтня, на вулиці Дегтярівській застрелили чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

У поліцію надійшло повідомлення, що в Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік з вогнепальними пораненнями. На місці інциденту правоохоронці виявили гільзи.

За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім втекли на автомобілі чорного кольору. В даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень помер у лікарні, заявив начальник поліції Києва Андрій Крищено.

Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів по затриманню підозрюваних, на їх розшук орієнтовані всі наряди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, раніше в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. Тіло потерпілого без ознак життя виявила перехожа, яка відразу зателефонувала в поліцію. Правоохоронці, прибувши на місце події, виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. За даними поліції, інцидент стався на вулиці Щусєва. Правоохоронці в даний час ретельно оглядають місце події і спілкуються зі свідками, щоб встановити всі обставини вчинення злочину. Так, на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальних поранення.