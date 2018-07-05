В Киеве застрелили мужчину

Погибший является сотрудником МВД, сообщили СМИ

В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. По данным полиции, инцидент произошел на улице Щусева. Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.

Так, на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения.

По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александра Пивовара, следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.

На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят на экспертизу.

По данным СМИ, погибший является сотрудником Министерства внутренних дел.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 3 июля в центре Киева неизвестный стрелял в мужчину. Пострадавший в результате стрельбы в центре Киева умер в больнице. Правоохранители рассматривают несколько версий убийства, совершенного 3 июля, в центре Киева. Одна из версий - заказное убийство.