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В Киеве застрелили мужчину

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 16:18
Иллюстративное фото (Pixabay)
Иллюстративное фото (Pixabay)

Погибший является сотрудником МВД, сообщили СМИ

В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. По данным полиции, инцидент произошел на улице Щусева. Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.

Так, на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения.

По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александра Пивовара, следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.

На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят на экспертизу.

По данным СМИ, погибший является сотрудником Министерства внутренних дел.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 3 июля в центре Киева неизвестный стрелял в мужчину. Пострадавший в результате стрельбы в центре Киева умер в больнице. Правоохранители рассматривают несколько версий убийства, совершенного 3 июля, в центре Киева.  Одна из версий - заказное убийство.

 

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Теги публикации: Киев, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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