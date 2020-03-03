В Киеве уличили во взяточничестве должностных лиц Фонда соцзащиты

Следователи Днепровского управления полиции Киева уличили во взяточничестве должностных лиц отдела социальной защиты инвалидов Фонда социальной защиты инвалидов Министерства социальной политики Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, начальник и специалист отдела потребовали 17 тысяч гривен неправомерной выгоды от частного предпринимателя.

"За указанную сумму вознаграждения обещали не применять штрафных санкций за нарушение законодательства, а именно невыполнение норматива по созданию рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области прокуратура задержала заместителя главы одной из объединенных территориальных общин региона по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве задержали работника Управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Правоохранитель угрожал частному предпринимателю.

Ранее сообщалось, ГБР задержала сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции при получении 1 тысячи долларов взятки от женщины, которая обвинялась в мошенничестве. Следователь обещал за вознаграждение закрыть дело.