У Києві викрили у хабарництві посадових осіб Фонду соцзахисту

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва викрили у хабарництві службових осіб відділу соціального захисту інвалідів Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, начальниця та фахівчиня відділу вимагали 17 тисяч гривень неправомірної вигоди від приватного підприємця.

"За вказану суму винагороди обіцяли не застосовувати штрафних санкцій за порушення законодавства, а саме невиконання нормативу щодо створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізької області прокуратура затримала заступника голови однієї із об'єднаних територіальних громад регіону за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 250 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві затримали працівника Управління патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Правоохоронець погрожував приватному підприємцю.

Раніше повідомлялося, ДБР затримало співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції за отримання 1 тисячі доларів хабаря від жінки, яка звинувачувалася в шахрайстві. Слідчий обіцяв за винагороду закрити справу.