В Киеве на Центральном вокзале мужчина попал под поезд

В Киеве на Центральном вокзале сегодня под поезд попал мужчина. Пострадавшего с серьезными травмами отправили в больницу.

Об этом сообщает полиция Киева .

Инцидент произошел около 16:00. Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте, когда на него наехал поезд. В результате наезда мужчине оторвало ноги.

Правоохранители зарегистрировали происшествие в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Правовую квалификацию инциденту пока не предоставили.

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента", - добавили в полиции.