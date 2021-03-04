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В Киеве на Центральном вокзале мужчина попал под поезд

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 20:51
В Киеве на Центральном вокзале мужчина попал под поезд Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на Центральном вокзале сегодня под поезд попал мужчина. Пострадавшего с серьезными травмами отправили в больницу.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел около 16:00. Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте, когда на него наехал поезд. В результате наезда мужчине оторвало ноги.

Правоохранители зарегистрировали происшествие в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Правовую квалификацию инциденту пока не предоставили.

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента", - добавили в полиции.

Напомним, недавно в Польше локомотив столкнулся с поездом. В результате столкновения пострадали 5 человек.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в Киеве автомобиль попал под поезд. В результате инцидента погиб пассажир автомобиля.

Добавим, в конце января во Львовской области произошло столкновение между маршруткой и поездом.

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