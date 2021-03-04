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У Києві на Центральному вокзалі чоловік потрапив під поїзд

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 20:51
У Києві на Центральному вокзалі чоловік потрапив під поїзд Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві на Центральному вокзалі сьогодні під поїзд потрапив чоловік. Потерпілого з серйозними травмами відправили у лікарню.

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався близько 16:00. Чоловік переходив залізничні колії в забороненому місці, коли на нього наїхав потяг. В результаті наїзду чоловіку відірвало ноги.

Правоохоронці зареєстрували подію у відділі поліції на станціях залізничного транспорту. Правову кваліфікацію інциденту поки що не надали.

"Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту", - додали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі локомотив зіткнувся з потягом. В результаті зіткнення постраждали 5 людей.

Також РБК-Україна писало, що в лютому у Києві автомобіль потрапив під потяг. В результаті інциденту загинув пасажир автомобіля.

Додамо, в кінці січня у Львівській області сталося зіткнення між маршруткою і поїздом.

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