В Киеве с центрального вокзала эвакуировали людей

В Киеве временно ограничено работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что сообщение поступило около 16 часов. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2019 поступило 150 ложных сообщений об установлении взрывных устройств на объектах Укрзализныци. Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья. Также в этом году "минировали" вокзалы в Мукачево, Мариуполе, Каменец-Подольском, Дубне, станции Днепр-Лоцманская.

РБК-Украина писало, что 11 ноября, была проведена эвакуация около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании.