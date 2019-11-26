В Києві з центрального вокзалу евакуювали людей

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що повідомлення надійшло близько 16 години. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2019 року надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на об’єктах Укрзалізниці. Найчастіше надходили повідомлення про мінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя. Також цього року "мінували" вокзали в Мукачеві, Маріуполі, Кам’янець-Подільському, Дубні, станції Дніпро-Лоцманська.

РБК-Україна писало, що 11 листопада, була проведена евакуація близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.