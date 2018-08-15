В Киеве троллейбус №9 будет курсировать от аэропорта до железнодорожного вокзала

Маршрут троллейбуса №9 продлен

В Киеве изменен маршрут троллейбусов № 9. Начиная с 18 августа 2018 года они будут курсировать от международного аэропорта им. Игоря Сикорского до железнодорожного вокзала, сообщает "Киевпастранс".

Отмечается, что изменения вводятся с целью повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов. Следовательно, троллейбусы маршрута № 9 будут курсировать по схеме:

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского

проспект Воздухофлотский - улица Смелянская

улица Народного Ополчения (в обратном направлении Воздухофлотский проспект)

Севастопольская площадь

проспект Воздухофлотский

улица Ивана Огиенко

улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова)

улица Василия Липкивского

улица Льва Толстого

улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского)

улица Шота Руставели

улица Рогнединскую

улица Эспланадная

станция метро "Дворец спорта"

Фото: схема движения троллейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

На сегодня троллейбус №9 курсирует с аэропорта по Воздухофлотскому проспекту и бульвару Тараса Шевченко к станции метро "Льва Толстого".

Фото: график движения троллейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

Напомним, в Киеве 24 августа работа метрополитена и городского общественного транспорта будет продлена на два часа. Изменения связаны с празднованием Дня независимости Украины.