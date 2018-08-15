В Киеве троллейбус №9 будет курсировать от аэропорта до железнодорожного вокзала
Маршрут троллейбуса №9 продлен
В Киеве изменен маршрут троллейбусов № 9. Начиная с 18 августа 2018 года они будут курсировать от международного аэропорта им. Игоря Сикорского до железнодорожного вокзала, сообщает "Киевпастранс".
Отмечается, что изменения вводятся с целью повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов. Следовательно, троллейбусы маршрута № 9 будут курсировать по схеме:
- Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского
- проспект Воздухофлотский - улица Смелянская
- улица Народного Ополчения (в обратном направлении Воздухофлотский проспект)
- Севастопольская площадь
- проспект Воздухофлотский
- улица Ивана Огиенко
- улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова)
- улица Василия Липкивского
- улица Льва Толстого
- улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского)
- улица Шота Руставели
- улица Рогнединскую
- улица Эспланадная
- станция метро "Дворец спорта"
Фото: схема движения троллейбуса №9 (kpt.kiev.ua)
На сегодня троллейбус №9 курсирует с аэропорта по Воздухофлотскому проспекту и бульвару Тараса Шевченко к станции метро "Льва Толстого".
Фото: график движения троллейбуса №9 (kpt.kiev.ua)
Напомним, в Киеве 24 августа работа метрополитена и городского общественного транспорта будет продлена на два часа. Изменения связаны с празднованием Дня независимости Украины.