В Киеве троллейбус №9 будет курсировать от аэропорта до железнодорожного вокзала

Новости Общество 15.08.2018 - 19:18
Иллюстративное фото (iev.aero)
Иллюстративное фото (iev.aero)

Маршрут троллейбуса №9 продлен

В Киеве изменен маршрут троллейбусов № 9. Начиная с 18 августа 2018 года они будут курсировать от международного аэропорта им. Игоря Сикорского до железнодорожного вокзала, сообщает "Киевпастранс".

Отмечается, что изменения вводятся с целью повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов. Следовательно, троллейбусы маршрута № 9 будут курсировать по схеме:

  • Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского
  • проспект Воздухофлотский - улица Смелянская
  • улица Народного Ополчения (в обратном направлении Воздухофлотский проспект)
  • Севастопольская площадь
  • проспект Воздухофлотский
  • улица Ивана Огиенко
  • улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова)
  • улица Василия Липкивского
  • улица Льва Толстого
  • улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского)
  • улица Шота Руставели
  • улица Рогнединскую
  • улица Эспланадная
  • станция метро "Дворец спорта"

В Киеве троллейбус №9 будет курсировать от аэропорта до железнодорожного вокзалаФото: схема движения троллейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

На сегодня троллейбус №9 курсирует с аэропорта по Воздухофлотскому проспекту и бульвару Тараса Шевченко к станции метро "Льва Толстого".

В Киеве троллейбус №9 будет курсировать от аэропорта до железнодорожного вокзала

Фото: график движения троллейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

Напомним, в Киеве 24 августа работа метрополитена и городского общественного транспорта будет продлена на два часа. Изменения связаны с празднованием Дня независимости Украины.

В Киеве в течение двух дней сохранится высокий уровень загрязнения воздуха В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус
Теги:  Киев,  аэропорт,  троллейбус  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС