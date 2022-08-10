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В Киеве на Троещине горит жилой дом

Иллюстративное фото: В Киеве на Троещине горит жилой дом (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 10 августа, в Киеве произошел пожар в одном из многоэтажных жилых домов на Троещине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киев оперативный" в Telegram.

Инцидент произошел по адресу улица Будищанская, 9/40.

На месте происшествия уже работают пожарные. Информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент нет.

Напомним, ранее в Киевской области молния попала в частный дом. Из-за этого возник пожар на крыше здания.

Кроме того, в муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадало более 120 человек.

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ПожарКиев