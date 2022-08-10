RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на Троєщині горить житловий будинок

Ілюстративне фото: у Києві на Троєщині горить житловий будинок (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 10 серпня, в Києві сталася пожежа в одному з багатоповерхових житлових будинків на Троєщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київ Оперативний" в Telegram.

Інцидент стався за адресою вулиця Будищанська, 9/40.

На місці події вже працюють пожежники. Інформації про постраждалих і причини загоряння на даний момент немає.

Нагадаємо, раніше у Київській області блискавка влучила в приватний будинок. Через це виникла пожежа на даху будівлі.

Крім того, у муніципалітеті Матансас, що на заході Куби, попадання блискавки викликало масштабну пожежу в одному з резервуарів нафтосховища. Постраждало понад 120 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКиїв