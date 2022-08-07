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На Кубе из-за молнии вспыхнул масштабный пожар: есть жертва и много пострадавших

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Воскресенье 07 августа 2022 05:48
На Кубе из-за молнии вспыхнул масштабный пожар: есть жертва и много пострадавших Фото: На Кубе горит нефтебаза (Associated Press)
Автор: Олег Васкив

В муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. В результате возгорания погиб один человек и еще 120 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пламя возникло в резервуаре вместимостью 50 тысяч тонн нефти, который на момент удара молнии был заполнен наполовину. Впоследствии сильный ветер направил огонь на еще один резервуар такой же вместимостью с большим объемом топлива.

Сейчас пожарные пытаются охладить поврежденный резервуар, чтобы предотвратить распространение пожара. Власти страны обратились с просьбой о помощи к соседним странам, в частности Мексике и Венесуэле.

Один человек погиб

По предварительным данным, известно об одном погибшем, 121 раненном и 17 пропавших без вести. Среди пострадавших - пятеро в критическом состоянии, трое - в тяжелом. Более 1300 человек эвакуировали из опасной зоны

К слову, во время пожара пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус. Он находился на месте событий, когда пламя перекинулось на второй резервуар с нефтью, вызвав взрывы, и получил ранения.

Напомним, в Таиланде в провинции Чонбури вспыхнул ночной клуб. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли, а еще около 40 пострадали.

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