Иллюстративное фото: В Киеве на Троещине горит жилой дом (facebook.com/mvs.gov.ua)

В среду, 10 августа, в Киеве произошел пожар в одном из многоэтажных жилых домов на Троещине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киев оперативный" в Telegram.