В Киеве на Троещине горит жилой дом
Иллюстративное фото: В Киеве на Троещине горит жилой дом (facebook.com/mvs.gov.ua)
В среду, 10 августа, в Киеве произошел пожар в одном из многоэтажных жилых домов на Троещине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киев оперативный" в Telegram.
Инцидент произошел по адресу улица Будищанская, 9/40.
На месте происшествия уже работают пожарные. Информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент нет.
Напомним, ранее в Киевской области молния попала в частный дом. Из-за этого возник пожар на крыше здания.
Кроме того, в муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадало более 120 человек.