ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве на Троещине горит жилой дом

Новина українською →
Киев, Среда 10 августа 2022 08:53
В Киеве на Троещине горит жилой дом Иллюстративное фото: В Киеве на Троещине горит жилой дом (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 10 августа, в Киеве произошел пожар в одном из многоэтажных жилых домов на Троещине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киев оперативный" в Telegram.

Инцидент произошел по адресу улица Будищанская, 9/40.

На месте происшествия уже работают пожарные. Информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент нет.

Напомним, ранее в Киевской области молния попала в частный дом. Из-за этого возник пожар на крыше здания.

Кроме того, в муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадало более 120 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Киев
NEWS
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк