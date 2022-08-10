У Києві на Троєщині горить житловий будинок

У середу, 10 серпня, в Києві сталася пожежа в одному з багатоповерхових житлових будинків на Троєщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київ Оперативний" в Telegram .

На місці події вже працюють пожежники. Інформації про постраждалих і причини загоряння на даний момент немає.

Нагадаємо, раніше у Київській області блискавка влучила в приватний будинок. Через це виникла пожежа на даху будівлі.

Крім того, у муніципалітеті Матансас, що на заході Куби, попадання блискавки викликало масштабну пожежу в одному з резервуарів нафтосховища. Постраждало понад 120 осіб.