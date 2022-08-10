У Києві на Троєщині горить житловий будинок
Ілюстративне фото: у Києві на Троєщині горить житловий будинок (facebook.com/mvs.gov.ua)
У середу, 10 серпня, в Києві сталася пожежа в одному з багатоповерхових житлових будинків на Троєщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київ Оперативний" в Telegram.
Інцидент стався за адресою вулиця Будищанська, 9/40.
На місці події вже працюють пожежники. Інформації про постраждалих і причини загоряння на даний момент немає.
Нагадаємо, раніше у Київській області блискавка влучила в приватний будинок. Через це виникла пожежа на даху будівлі.
Крім того, у муніципалітеті Матансас, що на заході Куби, попадання блискавки викликало масштабну пожежу в одному з резервуарів нафтосховища. Постраждало понад 120 осіб.