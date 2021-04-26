В Киеве третью неделю подряд снижается заболеваемость гриппом

В Киеве третью неделю подряд уменьшается заболеваемость гриппом и ОРВИ . За минувшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В столице за 16-ю неделю зарегистрировано 14 749 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,7%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 497", - говорится в сообщении.

В целом в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 21,5% по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшую неделю в столице заболели 3 032 ребенка (снижение на 24,7%), взрослых - 11 717 человек (снижение на 20,6%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 20,6%, а на предыдущей неделе - 21,4%. 40% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 27,9% - зарегистрировано 1213 случая", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения доставили 961 человека, из них 42 ребенка.