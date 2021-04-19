ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве вторую неделю подряд снижается заболеваемость гриппом

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 14:56
В Киеве вторую неделю подряд снижается заболеваемость гриппом Фото: в Киеве за минувшую неделю гриппом заболели более 18 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве вторую неделю подряд уменьшается заболеваемость гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю в столице заболели более 18 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В столице за 15-ю неделю зарегистрировано 18 785 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 633,1", - говорится в сообщении.

В целом в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшую неделю в столице заболели 4028 детей (снижение на 19,9%), взрослых - 14757 человек (снижение на 18,2%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 21,4%, а на предыдущей неделе - 21,7%. 41,8% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,5% - зарегистрировано 1683 случая", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения доставили 1112 человек, из них 47 детей.

Напомним, за минувшие сутки, 18 апреля, в Украине подтвердили более 6 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

Кроме того, во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев грипп в Украине
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины