В Киеве вторую неделю подряд снижается заболеваемость гриппом

В Киеве вторую неделю подряд уменьшается заболеваемость гриппом и ОРВИ . За минувшую неделю в столице заболели более 18 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В столице за 15-ю неделю зарегистрировано 18 785 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 633,1", - говорится в сообщении.

В целом в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшую неделю в столице заболели 4028 детей (снижение на 19,9%), взрослых - 14757 человек (снижение на 18,2%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 21,4%, а на предыдущей неделе - 21,7%. 41,8% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,5% - зарегистрировано 1683 случая", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения доставили 1112 человек, из них 47 детей.