У Києві третій тиждень поспіль знижується захворюваність на грип

У Києві третій тиждень поспіль зменшується захворюваність на грип та ГРВІ . За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч людей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У столиці за 16-й тиждень зареєстровано 14 749 хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 33,7%. Зараз показник захворюваності становить 497", - йдеться в повідомленні.

Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 21,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

За минулий тиждень у столиці захворіли 3 032 дитини (зниження на 24,7%), дорослих - 11 717 осіб (зниження на 20,6%).

"У структурі захворюваності діти становлять 20,6%, а на попередньому тижні - 21,4%. 40% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 27,9% - зареєстровано 1213 випадки", - йдеться в повідомленні.

До медичних закладів доставили 961 людину, з них 42 дитини.