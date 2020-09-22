ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві третій день гасять пожежу на сміттєзвалищі

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 15:33
У Києві третій день гасять пожежу на сміттєзвалищі
Фото: пожежник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Дарницькому районі Києва рятувальники третій день поспіль гасять пожежу на сміттєзвалищі. Наразі відкритого вогню немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, рятувальники поливають окремі осередки тління сміття на загальній площі 1000 кв. м. До ліквідації пожежі були задіяні три автоцистерни, два рукавних автомобіля, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець. Також на місці працюють два колісних екскаватори та 8 вантажних самоскидів для підвозу землі.

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в столиці 20 вересня спалахнула пожежа на вулиці Колекторній, у Дарницькому районі. По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв. 21 вересня, у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що в ході ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища.

Також РБК-Ураїна писало, що у Житомирській області спалахнула пожежа на звалищі. Її вдалося ліквідувати до поширення вогню на ліс.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство свалка
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся