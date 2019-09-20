У Києві третій день поспіль повідомляють про масове мінування

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поліція перевіряє інформацію про масове мінування в Києві

У п'ятницю, 20 вересня, поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування житлових будинків, медичних закладів, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Про це РБК-Україна повідомили в Національній поліції.

Як повідомляється, повідомлення надійшло на пошту Нацполіції.

"Сьогодні надійшов лист на електронну адресу Нацполіції з повідомленням про замінування низки обєктів. Перелік дуже змістовний. Проводиться перевірка відповідними службами", - повідомили в Нацполіції.

У прес-службі додали, що інформації про замінування Офісу президента, Кабміну та ВРУ не надходило.

"Жодного обєкту в центрі міста немає", - додали в поліції.

При цьому, у ЗМІ з'явився перелік адрес і об'єктів, які були заявлені в повідомленні. Повідомляється про бомби в житлових будинках на проспекті Генерала Ватутіна, 3а, вулиці Привокзальній, 2а, провулку Богдана Хмельницького, 4, провулку Яновського, 4б, вулиці Кемеровській, 67, вулиці Антоновича, 66, вулиці Кудряшова, 15, вулиці Боголюбова, 31, вулиці Пчілки, 5, на Московській площі, 3, вулиці Миколи Закревського, 95а, провулку Охтирський, 4, проспекті Перемоги, 67, вулиці Марини Раскової, 19.

Також за даними ЗМІ, в повідомленні заявлені київські пологові будинки (№1, №2, №3, №5, №6), міські клінічні лікарні №4 та №5 і Онкологічний центр міська клінічна лікарня №11. Дитсадки - "Планета дитинства", Baby Star, "Арістотель", "Монтессорі", "Орлятко", "Осокорки", "Проліски", "Лісовий дзвіночок", "Веселка", "Ромашка", "Гроно".

Також повідомлено про "мінування" торгових цетрів Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, Проспект, Караван, Метрополіс, Квадрат, Аркадія, Dream Town, Лимон, New Way, Rive Gauche, Магеллан, Атмосфера, Променаду і Україна.

Нагадаємо, 19 вересня у Києві перевіряли інформація про замінування 11 дитячих садків, вісім медичний установ, 20 житлових будинків, столичні мости, одне дипломатичне і сім державних установ і 22 торгово-розважальних центрів (ТРЦ).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Чоловік погрожував підірвати міст. Ним виявився 42-річний виходець з Криму, колишній службовець батальйону забезпечення Сил спеціальних операцій Олексій Белько.