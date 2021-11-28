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В Киеве транспорту запрещено выходить на маршруты без отопления

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Воскресенье 28 ноября 2021 19:12
В Киеве транспорту запрещено выходить на маршруты без отопления Фото: в Киеве транспорту запрещено выходить на маршруты без отопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Запрещена работа общественного транспорта без отопления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

  • недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
  • организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.

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